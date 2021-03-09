Москва, , 13:37 — REGNUM Опасение США относительно возможностей России в космосе является беспочвенным. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом, такое ощущение, что само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских генералов. Это совершенно беспочвенное опасение, Россия — мирная страна, она выступает за сотрудничество», — сказал Песков.

Он напомнил, что в Кремле ценят взаимодействие двух стран в космической сфере и надеются, что оно будет продолжаться в дальнейшем и «не падет жертвой различных русофобских проявлений».