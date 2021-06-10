Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден и в ходе саммита в Женеве намерен быть откровенным в общении с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос журналистов, не будет ли саммит «неловким» после резкого интервью Байдена, в котором он заявил, что российское руководство должно будет «заплатить цену» за «вмешательство» в выборы в США, а он считает Путина «убийцей».

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«Президент давно знает президента Путина. Он никогда не сдерживался в выражении своих опасений или беспокойств, когда их (России — прим. ИА REGNUM) поведение не отвечало демократическим ценностям. И он, безусловно, будет откровенен в этом и на предстоящей встрече», — подчеркнула Псаки.

При этом она подчеркнула, что «дело тут не в дружбе и доверии».

«Речь идёт о том, что в интересах Соединённых Штатов. И, на наш взгляд, это движение к более стабильным и предсказуемым отношениям», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня в Женеве (Швейцария) состоится встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джозефа Байдена. Саммит станет первым мероприятием с участием первых лиц государств после вступления Байдена в должность главы государства. Для Путина поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом с января 2020 года.

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Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, одной из тем переговоров лидеров двух стран, как ожидается, станет украинская проблематика.