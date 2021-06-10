Лондон, , 07:33 — REGNUM Президент США Джо Байден намерен дать понять президенту России Владимиру Путину, что «Америка вернулась». Об этом американский лидер заявил 9 июня на встрече с американскими военнослужащими в Великобритании.

Выступая с речью, Байден подчеркнул, что начал свое первое зарубежное турне, в рамках которого встретится с Путиным.

«Чтобы дать ему знать, что я хочу, чтобы он знал… США вернулись», — сказал Байден под аплодисменты военных. Трансляция его выступления велась пресс-службой Белого дома.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что Байден будет откровенным во время разговора с Путиным, и не станет себя сдерживать в вопросах, касающихся защиты «демократических ценностей».

Как сообщало ИА REGNUM, встреча российского и американского лидеров состоится 16 июня в Женеве. Саммит станет первым мероприятием с участием первых лиц государств после вступления Байдена в должность. Для Путина поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом с января 2020 года.

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