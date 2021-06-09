Вашингтон, , 16:00 — REGNUM Президент США Джозеф Байден отправился в свою первую зарубежную поездку. Сегодня, 9 июня, глава государства со своей супругой Джилл вылетели из Вашингтона.

Их первая остановка в Великобритании будет в авиабазе Милденхолле Королевских ВВС. Он поприветствуют военнослужащих ВВС США, дислоцированный там.

10 июня Байден встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Корнуолле, чтобы подтвердить особые отношения между Соединёнными Штатами и Соединённым Королевством, пишет Reuters.

На следующий день глава Белого дома примет участие в саммите G7, который продлится три дня. 12 июня Байден посетит ещё несколько встреч на высшем уровне G7 и проведёт двусторонние встречи с другими лидерами стран «Большой семёрки». 13 июня запланирована встрече американского лидера с королевой Великобритании Елизаветой в Виндзорском замке. Затем Байден отправится в Брюссель.

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14 июня он встретится с лидерами стран НАТО и проведёт личную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Завершится зарубежная поездка главы Белого дома встречей с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится в Женеве.

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