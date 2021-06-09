Бишкек, , 19:53 — REGNUM Секретарь совета безопасности Марат Иманкулов и министр внутренних дел Улан Ниязбеков навестили начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова, раненого во время штурма дома экс-президента Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Чиновники вручили Курманкулову погоны генерал-майора милиции от имени президента Садыра Жапарова.

При этом секретарь совбеза отметил, что такие милиционеры как Самат Курманкулов являются элитой среди офицеров и достойным примером для подражания для молодых сотрудников правоохранительных органов.

ИА REGNUM напоминает, что 7 августа 2019 года начальник главного управления внутренних дел Чуйской области полковник Самат Курманкулов получил тяжелую травму головы во время неудачной попытки штурма спецназом резиденции президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Во время госпитализации Курманкулов впал в кому. Ему сделали две операции и вывезли на лечение в Москву. В начале сентября 2019 года врачам удалось вывести его из комы.

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