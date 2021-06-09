Москва, 9 июня, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Госавтоинспекция России поддержала снижение скорости на улицах городов с 60 км/ч до 30 км/ч. При этом в ведомстве уверены, что ограничения должны быть обоснованными и логичными, а каждая ситуация требует индивидуального подхода. Об этом 9 июня заявил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

Иван Шилов ИА REGNUM Поток машин

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Он отметил, что с точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность.

«Можно вообще запретить дорожное движение и погибших не будет, если этой логике следовать, но, конечно, до абсурда не надо доводить, — сказал в беседе с ТАСС руководитель центра. — Поэтому, если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет».

При этом он указал на то, что «всё равняется через нештрафуемый порог» — «говорим 30, а в голове — 50 км/ч».

Митрошин считает, что в каждой ситуации и по каждой улице нужно смотреть отдельно. Например, если на скоростной магистрали со 130 км/ч сделать 30 км/ч, «то понятно — это бред и никто это не будет исполнять».

«Нужна масштабная ревизия улично-дорожных сетей, то есть не просто ввести ограничения», —подчеркнул начальник центра.

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Он добавил, что полномочия по регулированию скорости находятся у органов исполнительной власти, а ГИБДД только занимается контролем.

Напомним, инициатива о снижении скорости до 30 км/ч на улицах городов была выдвинута на шестой глобальной неделе безопасности дорожного движения ООН. В мае предложение поддержала Госавтоинспекция Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство внутренних дел РФ вот уже несколько лет активно продвигает идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости, который сейчас составляет 20 км/ч. При этом МВД предлагает снизить его сперва до 10 км/ч, а затем и вовсе до 0 км/ч.

При этом и эксперты, и сами автомобилисты указывают на отсутствие какого-либо практического смысла в этом. По их словам, такое снижение вряд ли приведёт к снижению аварийности на дорогах, а лишь увеличит количество автоматически выписанных штрафов. В любом случае снижению нештрафуемого порога превышения скорости должен предшествовать тотальный аудит всех российских автодорог и тщательная проверка установленного на них скоростного режима.