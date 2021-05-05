Москва, , 12:44 — REGNUM В Госдуме ожидают роста числа ДТП из-за возможного снижения нештрафуемого порога превышения скорости.

«Кого-то заботит не дорожная безопасность, а ещё больший сбор штрафных денег. При замене 20-ти на 10 км/час их, несомненно будет больше. Но и увеличится количество ДТП, поскольку при непрерывно растущему количестве камер и отмене нештрафуемого порога, водители будут вынуждены смотреть больше на спидометр, чем на дорогу, чтобы не остаться без штанов», — рассуждает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в телеграм-канале.

В целом, по его мнению, будет весело.

Парламентарий предполагает, что изменения вступят в силу после выборов в Госдуму восьмого созыва.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в правительстве РФ уже несколько лет обсуждают возможность снижения для автомобилистов нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч.

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