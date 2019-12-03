Москва, , 17:52 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что решение по снижению нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч пока еще не принято. Об этом Медеведв заявил сегодня, 3 декабря.

Скорость

По словам Медведева, правительство пока не принимало никаких решений относительно снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Глава правительства подчеркнул, что такую разницу даже на спидометре не особо видно.

Напомним, что Министерство внутренних дел активно продвигает идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости, который сейчас составляет 20 км/ч. При этом МВД предлагает снизить его сперва до 10 км/ч, а затем и вовсе до 0 км/ч.

Но ряд экспертов, а также многочисленные автомобилисты указывают, что никакого практического смысла в этом нет — такое снижение вряд ли приведет к снижению аварийности на дорогах, а лишь увеличит количество автоматически выписанных штрафов.

В любом случае снижению нештрафуемого порога превышения скорости должен предшествовать тотальный аудит всех российских автодорог и тщательная проверка установленного на них скоростного режима.