Москва, , 14:53 — REGNUM Президент Владимир Путин поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником, который отмечают в России 8 июня, и обратился к ним по видеосвязи.

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Глава государства напомнил, что празднование Дня социального работника отсылает к событию 320-летней давности. Тогда, 8 июня 1701 года, Пётр I заложил основы государственной системы социальной защиты, издав указ о богадельнях.

«При этом, конечно же, сами ценности милосердия, любви к ближнему, поддержки нуждающихся связывают, скрепляют всю многовековую историю нашего народа. Составляют духовную основу традиционных религий России», — отметил Владимир Путин.

Российский лидер добавил, что люди самых разных сословий стремились делать добро и помогать нуждающимся. Эти принципы воплощают в своей каждодневной работе социальные работники, добровольцы, представители благотворительных фондов и религиозных объединений.

Путин поблагодарил соцработников за сердечность, отзывчивость и великодушие, внимание и заботу о подопечных.

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