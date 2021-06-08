Ново-Огарево, Московская область, , 14:13 — REGNUM Работники социальной сферы и некоммерческих организаций работали часто на пределе своих возможностей в период пандемии коронавируса. Об этом 8 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями социальных организаций.

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«Несмотря на колоссальную нагрузку, на все сложности, вы беззаветно, а порой и просто героически — я вот не побоюсь этого слова, как в таких случаях говорят — героически выполняли свой долг. Трудились на пределе сил практически без выходных, ухаживали, старались уберечь от опасности, утешить и приободрить больных и тяжело больных людей», — заявил Путин.Со своей стороны государство старалось оказать необходимую поддержку, при этом особое содействие было оказано социально ориентированным НКО.

«Так были введены специальные доплаты работников домов-интернатов, которые неделями оставались на рабочем месте. Финансовую помощь от государства получили и сотрудники НКО, граждане, которые забрали из социальных учреждений себе домой пожилых людей, инвалидов, детей-сирот», — отметил президент.