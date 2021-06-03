8 июня в России отмечают День социального работника. Профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения установил своим указом президент Владимир Путин осенью 2000 года.

Как заявили в пресс-службе Кремля, сегодня, 8 июня, глава государства в режиме видеоконференции проведет встречу с представителями социальных организаций. Ожидается, что участниками встречи станут соцработники государственных и некоммерческих организаций, оказывающие помощь инвалидам и людям старшего возраста, сотрудники медцентров, а также волонтёры.

Кроме того, в День социального работника премьер-министр Михаил Мишустин в Подмосковье встретится с работниками социальных организаций.

Подробности в трансляции ИА REGNUM.