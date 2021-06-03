Поздравление председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина с Днем социального работника:
«Поздравляю всех социальных работников нашей страны с профессиональным праздником.
Социальные работники окружают заботой и вниманием тех, кто нуждается в помощи. Решают проблемы, с которыми многие сами не могут справиться. Поддерживают людей в трудное для них время.
Важный, благородный труд, требующий много душевных сил, чуткости, умения сострадать.
Спасибо социальным работникам за доброту и ответственное отношение к своему делу.
Желаю здоровья, благополучия и всего наилучшего».
Поздравление с праздником от уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова:
«Уважаемые коллеги, все, кто по долгу службы и зову сердца связан с социальной сферой!
За 30 лет работы в Пермском крае социальная служба многократно доказала свою важность и нужность, показывая реальные и ощутимые результаты своей деятельности. Вместе с тем каждый новый период выдвигает свои проблемы, нуждающиеся в решении. Работники службы успешно осваивают новые технологии, новые формы труда, привлекая к решению социальных задач компьютерные информационные системы, изыскивают возможности помочь молодым семьям улучшить жилищные условия, занимаются решением самых разных и очень важных проблем любого человека. Своим трудом вы заслужили много тёплых слов. Благодаря вам в этом мире становится меньше одиночества, боли и непонимания.
Благодарю вас за профессионализм и сердечное отношение к делу, за особое отношение к людям, нуждающимся в заботе государства!
Желаю вам крепкого здоровья, терпения и успехов!»