Москва, , 18:55 — REGNUM Проблема единого государственного экзамена (ЕГЭ) давно вышла за рамки образовательной, недовольство им в обществе будет нарастать, уверен лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Это к разговору о «независимости» и «объективности» единого госэкзамена. Люди сыты ими по горло. Недовольство в обществе будет только нарастать, поскольку с каждым годом сотни тысяч родителей напрямую сталкиваются с этим безобразием», — отметил Миронов.

Парламентарий напомнил результаты опроса, проведенного ИА REGNUM, согласно которому при сдаче ЕГЭ с коррупцией не сталкивались лишь 6,7% респондентов.

«Проблема давно вышла за рамки образовательной, а стала фактором угрожающим социально-политической стабильности в стране. Секта свидетелей ЕГЭ вынуждена на это реагировать и пытается с помощью демагогии сбить накал возмущения», — заявил депутат.

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«Но они до последнего будут стоять на своем, и пока мы не уберем этих людей из сферы образования, перемен к лучшему ожидать не стоит», — заключил Миронов.

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