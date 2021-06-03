Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM Министерство просвещения РФ планирует вернуться к модели, при которой Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать не только поступающие в вузы, но и все выпускники, заявил 3 июня глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Планов, что эта модель (когда ЕГЭ сдают поступающие в вузы) будет работать в будущем как штатная, пока нет. И еще раз говорю, что все будет зависеть от эпидемической ситуации (в 2022 году)», — сказал Кравцов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он также добавил, что министерство пока не намерено увеличивать число обязательных предметов для сдачи на ЕГЭ с двух до трех.

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным исследовательского центра портала Superjob.ru, отрицательно оценивают ЕГЭ и предлагают его отменить 68% жителей России.

Главные аргументы противников ЕГЭ — школьников «натаскивают» только на определённые типы вопросов и задач, отсутствуют навыки убедительной аргументации и грамотного изложения материала не формируются.

В числе аргументов сторонников — минимизация коррупции при поступлении в вузы, возможность сравнения качества школьного образования в разных регионах России, ЕГЭ — «социальный лифт» для абитуриентов из провинции.

Читайте также: Более 80% выпускников российских школ сделают к ЕГЭ шпаргалки