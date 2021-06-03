Санкт-Петербург, 3 июня 2021, 12:25 — REGNUM Министерство просвещения РФ планирует вернуться к модели, при которой Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать не только поступающие в вузы, но и все выпускники, заявил 3 июня глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Он также добавил, что министерство пока не намерено увеличивать число обязательных предметов для сдачи на ЕГЭ с двух до трех.
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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным исследовательского центра портала Superjob.ru, отрицательно оценивают ЕГЭ и предлагают его отменить 68% жителей России.
Главные аргументы противников ЕГЭ — школьников «натаскивают» только на определённые типы вопросов и задач, отсутствуют навыки убедительной аргументации и грамотного изложения материала не формируются.
В числе аргументов сторонников — минимизация коррупции при поступлении в вузы, возможность сравнения качества школьного образования в разных регионах России, ЕГЭ — «социальный лифт» для абитуриентов из провинции.
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