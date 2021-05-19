Москва, , 15:57 — REGNUM Отрицательно оценивают ЕГЭ и предлагают его отменить 68% жителей России. 16% относятся к ЕГЭ положительно, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Главные аргументы противников ЕГЭ — школьников «натаскивают» только на определённые типы вопросов и задач, отсутствуют навыки убедительной аргументации и грамотного изложения материала не формируются.

В числе аргументов сторонников — минимизация коррупции при поступлении в вузы, возможность сравнения качества школьного образования в разных регионах России, ЕГЭ — «социальный лифт» для абитуриентов из провинции.

Противников ЕГЭ больше всего среди людей 35−44 лет и старше 45 лет — 76% и 75% соответственно. Сторонников ЕГЭ больше среди молодежи до 24 лет (30%).

Опрос проведен 14−17 мая 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 335 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, никаких предпосылок к изменению расписания ЕГЭ, который пройдёт с 31 мая по 17 июня, нет, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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