Санкт-Петербург, 7 июня, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Следование некоторым простым правилам может продлить жизнь до ста лет. В этом уверен министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Лукас Кранах Старший. Куртизанка и старик. 1531

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По его словам, залог долголетия — здоровый образ жизни, правильное питание, а также повышенная активность. Министр советует попробовать жить по графику десятилетнего ребёнка.

«Та же активность, те же нагрузки, тот же сбалансированный режим питания, продуктовый состав, за полным исключением алкоголя и табака, — пояснил он в беседе с РИА Новости. — Если вы поддерживаете такой режим активности, то это однозначно, гарантированно продлит вам годы жизни».

Также Мурашко подчеркнул, что, становясь взрослыми, то есть «чётко переходя рубеж дня рождения — 18 лет», люди полагают, что им многое позволено. Это видно по данным статистики и особенно заметно у мальчиков, уточнил глава Минздрава РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным ВЦИОМ, в настоящее время большинство жителей России считает, что старость начинается с 62 лет. Так, в среднем российские граждане при нынешних условиях жизни планируют дожить до 78 лет. Женщины настроены более оптимистичны — они мечтают дожить до 81 года, мужчины — до 74 лет.

Среди проблем, с которыми сталкиваются пожилые люди, названы бедность, низкие пенсии (71%), ухудшение здоровья (44%), ощущение ненужности (19%) и одиночество (17%).