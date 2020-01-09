Вашингтон, , 09:50 — REGNUM Увеличению продолжительности жизни человека в среднем на десять лет способствует исключение пяти основных факторов риска для здоровья, говорится в исследовании ученых из Гарвардского и Амстердамского университетов, опубликованном в журнале British Medical Journal.

Отмечается, что ученые на протяжении 20 лет следили за состоянием более 100 тыс. здоровых людей старше 50 лет. Так, были выявлены пять факторов риска, из-за чего у них появлялись сердечно-сосудистые заболевания, диабет или рак. Это курение, вредное питание, низкая физическая активность, ожирение и употребление алкоголя.

Отказ от этих вредных привычек продлит жизнь женщины в среднем на десять лет, мужчины — на девять лет. Так, некурящие участницы исследования проживали в среднем 84,4 года, курящие — 73,5.

Как сообщало ИА REGNUM, анализ длинны теломер (концевых участков хромосом), отсчитывающих возраст людей, показал, что у тех, кто испытывает недостаток сна, происходит преждевременное истощение теломер, а, следовательно, и ускоренное старение. К такому выводу пришли учёные Национального кардиологического центра Сингапура.

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