Санкт-Петербург, , 02:41 — REGNUM Успешно и доверительно развивающимися являются отношения России и Индии, заявил президент РФ Владимир Путин 4 июня в ходе встречи с руководителями ведущих мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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По словам российского лидера, две страны имеют тесные связи во многих сферах.

«Что касается российско-индийских отношений, они развиваются весьма успешно, доверительно и традиционно. Мы очень ценим такой уровень отношений с нашими индийскими друзьями — это отношения действительно стратегического характера, они распространяются на целый ряд направлений взаимодействия — это экономика, причем, здесь и энергетика и высокие технологии, здесь оборонопромышленный комплекс», — сказал он.

Президент отметил, что Россия и Индия совместно ведут разработку и развивают производство современных систем вооружения, включая и ракетные комплексы. Глава государства выразил уверенность в том, что развитие российско-индийских отношений продолжится.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что поставки российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 в Индию реализуются в соответствии с планом и индийская сторона подтверждает приверженность заключенным с Россией договоренностям.

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