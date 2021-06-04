Санкт-Петербург, 4 июня, 2021, 20:39 — ИА Регнум. Общая сумма соглашений, заключенных Санкт-Петербургом в ходе ПМЭФ-2021, составляет более 200 млрд рублей, сообщили 4 июня в Смольном. Там пояснили, что в первую очередь искали партнеров для развития дорожной, транспортной и инженерной инфраструктуры города. Но этими сферами отнюдь не ограничивались.

Gov.spb.ru Александр Беглов на ПМЭФ-2021

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

«Очень хорошие контракты, которые касаются медицинского кластера. Соглашения по развитию IT-технологий. Соглашения с регионами нашей страны, — рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов. — В частности, привлечение инвестиций в новую агломерацию — Балтийский кластер. Ленинградскую, Калининградскую области и Санкт-Петербург объединяет Балтийское море. Дальше будем развивать сотрудничество не только в области туризма, но и в здравоохранении, культуре и других направлениях. Это первая такая красивая история для субъектов Российской Федерации».

Читайте также: На ПМЭФ договорились о новых туристических маршрутах по российской Балтике

По словам губернатора, Петербург может гордиться тем, что федеральные власти доверили городу «провести очно такое крупное международное мероприятие».

«Это — победа всей нашей страны с участием Петербурга. Мы сделали всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность участников форума», — отметил Беглов.