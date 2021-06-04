Санкт-Петербург, , 19:01 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга с проведения в 2021 году Петербургского международного экономического форума начинает новый инвестиционный цикл по восстановлению экономики города. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 июня сообщил губернатор Александр Беглов.

Александр Беглов на ПМЭФ Gov.spb.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

По его словам, во время мероприятия на крупную сумму было подписано большое количество контрактов и соглашений, которые помогут будут развивать Санкт-Петербург.

«Начиная с форума, мы провозгласили новый инвестиционный цикл по восстановлению экономики, восстановлению самого Санкт-Петербурга. Для нас очень важно, чтобы соглашения не просто оставались на бумаге, а оборачивались реальными делами, реальными проектами», — сказал Беглов.

Среди крупных проектов, подписанных Смольным на ПМЭФ-2021, соглашения с ВТБ о создании первого этапа Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) с объемом финансирования 39 млрд рублей, о строительстве второй очереди аэропорта «Пулково» — на 40 млрд рублей. А также создание Балтийской агломерации — в которую вместе с Петербургом и Ленинградской областью вошел и Калининград.

Читайте также: На ПМЭФ договорились о новых туристических маршрутах по российской Балтике

Читайте ранее в этом сюжете: Беглов представил транспортные проекты Петербурга на ПМЭФ