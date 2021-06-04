Санкт-Петербург, , 15:47 — REGNUM Объём катарских инвестиций в российских экономику за последние годы вырос в два раза. Об этом 4 июня на полях Петербургского международного экономического форума заявил эмир Катара Тамим Бен Хамад аль Тани.

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Он также выразил надежду на то, что эта тенденция сохранится и в будущем.

Эмир Катара заявил, что высоко оценивает сотрудничество Москвы и Дохи в экономике и энергетике. Он подчеркнул, что Катар убеждён в высоком потенциале российской экономики.

Ранее на ПМЭФ глава Катарской фондовой биржи Рашид аль-Мансури заявил, что Катар намерен увеличить объём инвестиций в экономику РФ и нацелен на углубление сотрудничества с российскими биржами. Он напомнил, что Катар уже инвестирует в российские нефтегазовые проекты, в автомагистрали России, аэропорты, в частности «Пулково» в Санкт-Петербурге. По словам аль-Мансури, есть большой потенциал для расширения инвестиционного сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что пандемия коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничения и трудности не ослабили интерес зарубежных компаний к российскому энергетическому рынку. Он добавил, что иностранные инвесторы на ПМЭФ выразили желание сотрудничать с Россией в этой сфере.

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Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию указал на необходимость искать новые комплексные подходы в области развития энергетики, включая новые решения в сфере атомной генерации, таких перспективных направлений, как водородная энергетика и накопители энергии.

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