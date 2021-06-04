Санкт-Петербург, , 15:05 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничения и трудности не ослабили интерес зарубежных компаний к российскому энергетическому рынку. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» в рамках Петербургского международного экономического форума заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

Заместитель председателя правительств РФ добавил, что иностранные инвесторы на ПМЭФ выразили желание сотрудничать с Россией в этой сфере.

«Я провёл встречу с бизнесом для того, чтобы обсудить и текущую ситуацию по развитию сотрудничества, и перспективные направления, и почувствовать интерес, который сохранился или нет после ковидной истории к работе с нами вместе, работе над совместными проектами, — сказал Новак. — Получили безусловный ответ о том, что это действительно да, российский рынок интересен».

Читайте также: МЭА: инвестиции в энергетику вышли на докризисный уровень

Вице-премьер добавил, что на полях ПМЭФ он также провёл встречу с иранским министром энергетики Резой Ардаканияном, на которой обсудили сотрудничество в электроэнергетике с Ираном.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), мировые инвестиции в энергетику в 2021 году вырастут на 10% и составят $1,9 трлн. Это будет означать возвращение на докризисный уровень.