Санкт-Петербург, 4 июня 2021, 15:39 — REGNUM Российская госкорпорация Роскосмос не будет участвовать в соревнованиях по тому, кто первый из мировых стран полетит на Луну. Об этом 4 июня завил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По его словам, Россия должна сосредоточиться на том, что приносит пользу стране, а не «участвовать в тупых соревнованиях прыганья в мешках в сторону Луны».
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Как сообщало ИА REGNUM, ситуация на Международной космической станции (МКС) будет обсуждена 4 июня гендиректором государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным с главой Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) Биллом Нельсоном.
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