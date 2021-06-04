Санкт-Петербург, , 15:39 — REGNUM Российская госкорпорация Роскосмос не будет участвовать в соревнованиях по тому, кто первый из мировых стран полетит на Луну. Об этом 4 июня завил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Нет никакого соревнования, а если оно есть, я в нем участвовать не буду, потому что я буду беречь деньги народные, чтобы сделать то, что полезно для страны», — сказал он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, Россия должна сосредоточиться на том, что приносит пользу стране, а не «участвовать в тупых соревнованиях прыганья в мешках в сторону Луны».

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Как сообщало ИА REGNUM, ситуация на Международной космической станции (МКС) будет обсуждена 4 июня гендиректором государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным с главой Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) Биллом Нельсоном.

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