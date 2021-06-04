Санкт-Петербург, , 11:45 — REGNUM Российские учёные просят сделать проект межпланетной станции «Венера-Д» совместным с США, и в Роскосмосе на это согласны. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил 4 июня в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

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«Российская академия наук хотела бы сохранить проект «Венера-Д» как совместный российско-американский, и я склоняюсь к этой точке зрения», — сказал Рогозин.

Он добавил, что сотрудничество по проекту возможно, если удастся наладить взаимопонимание с новым руководителем NASA Биллом Нельсоном.

Как сообщало ИА REGNUM, миссия «Венера-Д» предполагает отправку к Венере долгоживущей посадочной станции, изначально проект был общим для России и США. Техническое проектирование проекта началось в 2021 году. США готовят две исследовательские миссии на Венеру, это DAVINCI+ и VERITAS.

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