Санкт-Петербург, , 15:36 — REGNUM Россию иногда обвиняют в нежелании решать глобальные экологические проблемы, но это совсем не так. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 4 июня, открывая пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Нередко приходилось слышать разговоры о том, что Россия, мол, не очень-то заинтересована в решении глобальных экологических проблем. Ну что я могу сказать — это чушь, это миф, а то и откровенные передергивания», — сказал Путин.

По его словам, Россия, как и другие страны, ощущает связанные с климатическими изменениями угрозы. Это опустынивание, эрозия почв, таяние вечной мерзлоты. Так, в Арктике на вечной мерзлоте построены целые города, напомнил он.

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