Санкт-Петербург, 4 июня 2021, 14:52 — REGNUM Спад мировой экономики из-за пандемии COVID-19 стал самым большим со времен Второй мировой войны, заявил 4 июня президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что российская экономика постепенно восстанавливается. По его словам, такую картину дают макроэкономические показатели. В то же время в экономики остаются факторы нестабильности, из-за чего следует держать руку на пульсе, отметил президент.