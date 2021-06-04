Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM Спад мировой экономики из-за пандемии COVID-19 стал самым большим со времен Второй мировой войны, заявил 4 июня президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов, оказался самым большим со времен Второй мировой войны, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что российская экономика постепенно восстанавливается. По его словам, такую картину дают макроэкономические показатели. В то же время в экономики остаются факторы нестабильности, из-за чего следует держать руку на пульсе, отметил президент.