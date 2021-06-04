Санкт-Петербург, , 15:02 — REGNUM Российский президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о платной вакцинации иностранных граждан от коронавируса. Об этом он заявил 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Он отметил, что объём производства вакцин в России может быть увеличен. Это означает не только обеспечение собственных потребностей, но и возможность вакцинироваться для иностранцев.

«Знаю, что с учетом эффективности наших вакцин, такой запрос довольно высок»,— сказал Путин на пленарном заседании форума.

По его словам, люди из разных стран, включая предпринимателей и глав крупных компаний, специально едут в Россию ради прививки. Поэтому до конца месяца правительству следует проанализировать все аспекты этого вопроса и организовать для иностранных граждан возможности платной вакцинации.

«Прошу правительство, регионы, бизнес совместно отработать вопросы вакцинации людей, которые приезжают в Россию в рамках трудовой миграции», — добавил Путин.

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