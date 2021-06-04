Санкт-Петербург, , 14:13 — REGNUM Интерес зарубежных компаний к российскому энергетическому рынку не угасает, они предлагают сотрудничество в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках ПМЭФ.

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Он отметил, что на форум прибыло множество иностранных инвесторов, руководителей компаний и даже министров энергетики. Это говорит о запросе, интересе к встречам, обсуждениям развития и сотрудничества. Встреча с бизнесом показала, что интерес к совместным проектам сохранился после «ковидной истории».

«Получили безусловный ответ о том, что это действительно да, российский рынок интересен», — констатировал Новак.

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