Санкт-Петербург, , 12:30 — REGNUM Власти России рассчитывают сделать Россию одним из главным поставщиков водородного топлива в мире. Об этом 4 июня заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По оценке российских властей, глобальный рынок водородного топлива к 2050 году может достичь объема поставок в 167 млн тонн. Россия при этом может покрывать пятую часть этой потребности.

«Считаю, что около 20% мирового рынка водорода мы могли бы занять и примерно эту долю мы занимаем сегодня на глобальном рынке газа и рынке нефти», — сказал Новак.

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