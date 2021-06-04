Санкт-Петербург, , 14:04 — REGNUM В России оппозиция не мешает развитию страны, пока действует в правовом поле, заявил 4 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наверное, всегда развитию мешает все-таки та часть оппозиции, которой не нужен закон, которая провоцирует ситуацию и выход за рамки закона. Да, это мешает развитию», — сказал Песков на Петербургском международном экономическом форуме.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова бизнесмена Олега Дерипаски о том, что попытка оппозиции консолидироваться завершилась её «самоподрывом», после которого началось десятилетие стабильности.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что западное мировоззрение в отношении России до сих пор во многом соответствует речи экс-премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, положившей начало холодной войне.

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