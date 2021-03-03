Москва, , 13:58 — REGNUM Западное мировоззрение в отношении России до сих пор во многом соответствует речи экс-премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, положившей начало холодной войне. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 3 марта журналистам.

5 марта исполняется 75 лет с момента произнесения Черчиллем Фултонской речи. Выступая в 1946 году в американском Фултоне, Черчилль, тогда возглавлявший британскую парламентскую оппозицию, выдвинул идею борьбы с мировым коммунизмом. Он предложил противопоставить Советской России англо-американский союз.

Песков подчеркнул, что Фултонскую речь «забывать никогда нельзя». Это выступление, а также «Длинная телеграмма» американского дипломата Джорджа Фроста Кеннана предопределили отношение многих западных стран к СССР и России, сформировали западное мировоззрение.

«Многое в этом мировоззрении осталось без изменений и даже обогатилось более конфронтационными нотками, к сожалению», — отметил представитель Кремля.

Так, до сих пор существуют такие конфронтационные механизмы, как НАТО, которые создавались для серьезного противостояния, напомнил он.

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