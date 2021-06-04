Санкт-Петербург, , 13:49 — REGNUM Система опорных пунктов с высоким уровнем жизни будет создана за пределами мегаполисов и агломераций, заявил 4 июня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Петербургском международном экономическом форуме.

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По его словам, правительство, занимаясь агломерациями, не оставляет без внимания небольшие населённые пункты.

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«Мы сегодня в своей политике развиваем так называемые опорные пункты. В каждом регионе должно появиться порядка 15−30 опорных пунктов, где качество жизни будет выше», — сказал Хуснуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму начал формироваться IT-кластер из-за хороших условий для жизни и удалённой работы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

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