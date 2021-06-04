Санкт-Петербург, , 13:29 — REGNUM Люди сами выбирают место жительства, и запретить им переезжать в крупные города, такие как Москва, нельзя. Об этом 4 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме.

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«Запретить мы этого не можем. В своё время пытался Хрущёв, Сталин, Брежнев — ни у кого не получилось. Тем более в наше время, когда человек волен выбирать место, где он живёт, и никаких ограничений не существует», — сказал Собянин.

Он отметил, что все крупные города России быстро растут, и по динамике некоторым из них Москва уступает.