Санкт-Петербург, , 13:44 — REGNUM Пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову неизвестно, смотрел ли президент РФ Владимир Путин четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады, однако он уверен, что глава Российского государства также расстроен результатом этой игры. Он заявил об этом журналистам 4 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Не знаю. Но он расстроился вместе с нами», — сказал он в ответ на вопрос о том, смотрел ли президент России матч четвертьфинала хоккейного первенства мира между российской и канадской сборными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские хоккеисты проиграли сборной Канады в четвертьфинальном матче чемпионата мира со счетом 2:1, пропустив шайбу в дополнительное время.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин еще не решил, будет ли он посещать чемпионат мира по дзюдо, который состоится в июне в Будапеште.