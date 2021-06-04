Санкт-Петербург, , 13:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин еще не решил, будет ли он посещать чемпионат мира по дзюдо, который состоится в июне в Будапеште. Об этом 4 июня рассказал журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Пока не принято решение», — сказал он в ответ на вопрос о том, поедет ли президент РФ на мировое первенство по дзюдо в столицу Венгрии.

При этом представитель Кремля отметил, что в целом, количество поездок главы Российского государства будет расти.

«Сейчас нет у меня под рукой графика. Какие-то конкретные (мероприятия) сейчас не назову. Но они будут, и какие-то региональные поездки», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что темы Украины и Белоруссии могут быть затронуты во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоится в Женеве 16 июня.