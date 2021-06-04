Санкт-Петербург, 4 июня 2021, 13:13 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о том, чтобы российскому лидеру Владимиру Путину предлагали возглавить список «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму.
Как сообщало ИА REGNUM, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ, а в 42 регионах еще и очно на избирательных участках.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что предварительное голосование «Единой России» служит не только для отбора кандидатов, но и для постоянного развития партии.
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