Москва, , 16:45 — REGNUM Предварительное голосование «Единой России» служит не только для отбора кандидатов, но и для постоянного развития партии, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил в ходевстречи с руководством партии «Единая Россия», победителями и участниками предварительного голосования.

Партийная процедура помогает привлекать единомышленников и молодых людей — толковых, целеустремленных и неравнодушных, отметил президент.

«В ходе предварительного голосования «Единой России» его участники провели много встреч, живых и содержательных обсуждений с людьми», — подчеркнул Владимир Путин.

«Люди делились с вами тем, чем живут, что наболело, насущными проблемами, с которыми сталкиваются каждый день, порой своей личной болью и переживаниями. Звучали обращения, пожелания, конкретные предложения, наказы. За их реализацию вся партия будет нести ответственность», — сказал президент.

Предварительное голосование, по словам Владимира Путина, это востребованный механизм обратной связи с людьми, работающий на практике.

«Единая Россия» — единственная партия, которая проводит столь широкую и открытую процедуру. В том числе, подтверждает, что не боится конкуренции внутри своей структуры. Не уходит от прямого, честного разговора с людьми, готова советоваться с людьми, поддерживать их инициативы, воспринимать критику», — отметил президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ, а в 42 регионах еще и очно на избирательных участках.

Явка избирателей составила почти 12 млн человек, в качестве кандидатов только на участие в выборах в Госдуму от партии заявились почти 6 тысяч человек. Лишь каждый четвертый из них — действующий депутат.

Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве.