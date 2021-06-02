Москва, 2 июня 2021, 16:45 — REGNUM Предварительное голосование «Единой России» служит не только для отбора кандидатов, но и для постоянного развития партии, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил в ходевстречи с руководством партии «Единая Россия», победителями и участниками предварительного голосования.
Партийная процедура помогает привлекать единомышленников и молодых людей — толковых, целеустремленных и неравнодушных, отметил президент.
Предварительное голосование, по словам Владимира Путина, это востребованный механизм обратной связи с людьми, работающий на практике.
«Единая Россия» — единственная партия, которая проводит столь широкую и открытую процедуру. В том числе, подтверждает, что не боится конкуренции внутри своей структуры. Не уходит от прямого, честного разговора с людьми, готова советоваться с людьми, поддерживать их инициативы, воспринимать критику», — отметил президент.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ, а в 42 регионах еще и очно на избирательных участках.
Явка избирателей составила почти 12 млн человек, в качестве кандидатов только на участие в выборах в Госдуму от партии заявились почти 6 тысяч человек. Лишь каждый четвертый из них — действующий депутат.
Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве.