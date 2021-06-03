Вашингтон, , 07:41 — REGNUM Две миссии для исследования планеты Венера намерено направить Национальное управление США по аэронавтике (NASA), 2 июня сообщается на сайте организации.

Отправка должна состояться в период между 2028 и 2030 годами. Первая миссия, получившая название DAVINCI+ изучит состав атмосферы планеты. Вторая миссия — VERITAS — призвана исследовать геологическую историю Венеры и сравнить этапы ее развития с Землей. Реализация каждой из миссий потребует $500 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, академик РАН Лев Зелёный заявил, что Россия начала проектирование межпланетной автоматической станции «Венера-Д», которую планируется отправить к планете к 2029 году.

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