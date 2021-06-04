Санкт-Петербург, , 11:15 — REGNUM Взаимное уважение и учёт интересов друг друга являются необходимым условием для улучшения отношений России и США. Об этом в комментарии Первому каналу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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При этом Песков подчеркнул, что, напротив, попытки диктата и менторства обречены на провал.

«Единственное, что делает это возможным (налаживание отношений между Москвой и Вашингтоном — прим. ИА REGNUM), — это приоритет взаимного уважения и учёта интересов друг друга, — подчеркнул представитель Кремля. — Какие-то попытки диктата или менторства обречены на провал, а главное, что они сорвут робкую динамику к установлению хоть какого-то диалога».

Официальный представитель Кремля также предостерёг от завышенных ожиданий от переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена 16 июня в Женеве. По его словам, потенциал разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в двусторонних отношениях РФ и США велик. При этом он подчеркнул, что само начало такого диалога — это уже положительный шаг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в настоящее время в двусторонних отношениях России и США происходит их полноценная ревизия.

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Напомним, состояние российско-американских отношений лидеры РФ и США Владимир Путин и Джозеф Байден намерены обсудить на встрече, которая запланирована на 16 июня в Женеве. При этом, как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в Москве нет иллюзий относительно возможных итогов переговоров глав двух государств, но сам факт такого разговора является важным. По его словам, Россия не ожидает от этой встречи исторических и судьбоносных прорывов.