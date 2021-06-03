Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM В настоящее время в двусторонних отношениях России и США происходит их полноценная ревизия. Об этом 3 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции «Эхо Москвы» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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«Какое-то время назад было принято решение проанализировать состояние двусторонних отношений (между Россией и США). Этот анализ идет», — сказала она.

Также официальный представитель МИД РФ добавила, что в настоящее время российский посол в США Анатолий Антонов находится в России, где проводит «глубинные, глубокие» консультации с различными ветвями власти по данному вопросу.

«Происходит полноценная ревизия двусторонних отношений. Ревизия с точки зрения геоанализа», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вероятность возвращения к работе послов России и Соединённых Штатов после встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена существует.