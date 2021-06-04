Санкт-Петербург, , 11:19 — REGNUM Российская частная компания «Успешные ракеты» (Success Rockets) намерена испытать сверхлёгкую ракету на больших высотах. Испытания ожидаются в конце лета на полигоне Минобороны РФ, рассказал основатель компании Олег Мансуров 4 июня на площадке ПМЭФ.

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Он отметил, что компания получила разрешение на доступ к полигонам от Минобороны. Кроме того, каждый пуск согласовывается с Росавиацией. В апреле состоялся успешный запуск прототипа ракеты с проверкой бортовых систем.

«Точной даты следующего пуска пока нет. Скорее всего, это конец лета», — сказал Мансуров ТАСС.

Компания самостоятельно разработала жидкостные и твердотопливные двигатели для своих ракет. Она планирует предлагать заказчикам ракеты-носители сверхлегкого класса для запуска спутников. Такой запуск может стоить до $2,8 млн.

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