Москва, , 04:50 — REGNUM Роскосмос рассмотрит варианты создания ракеты-носителя для полётов к Луне с возвращаемыми на Землю блоками первой ступени. Об этом говорится в материалах госкорпорации, размещённых на сайте госзакупок.

Проект многоразовой ракеты нужно будет предложить подрядчику, которого определят в процессе конкурсного отбора.

«В рамках технического проекта должны быть проработаны варианты создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса с ракетой-носителем (РН) на компонентах ракетного топлива кислород и метан, в том числе варианты со спасением и повторным использованием ракетных блоков первой ступени РН», — говорится в материалах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что проект новой сверхтяжелой ракеты российского производства получил название «Енисей». В декабре 2020 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал о необходимости корректировки проекта, в частности, для перехода на кислородно-метановые двигатели.

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