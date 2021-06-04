Санкт-Петербург, 4 июня 2021, 10:57 — REGNUM В результате аварии на месторождении «Лукойла» в Коми в воду попало, по предварительным данным, около 13,6 тонн нефти. Об этом 4 июня сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Кроме того, уточнила она, в почву попало порядка 44 тонн нефти, однако эти цифры еще будут уточняться.
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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года власти Коми приняли решение о разработке законопроекта, который усилит экологическую ответственность недропользователей. Это произошло через несколько дней после крупного ЧП.
Из-за разгерметизации нефтепровода «Лукойл-Коми» в почву и реку Колву вылилось 90 тонн нефтесодержащей жидкости. В трёх районах региона ввели режим ЧС.
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