Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM В результате аварии на месторождении «Лукойла» в Коми в воду попало, по предварительным данным, около 13,6 тонн нефти. Об этом 4 июня сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Попали в водный объект примерно, по нашим подсчетам, мы уточняем данные, если брать уже нефть, примерно 13,6 тонны», — сказала она «Известиям» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Кроме того, уточнила она, в почву попало порядка 44 тонн нефти, однако эти цифры еще будут уточняться.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года власти Коми приняли решение о разработке законопроекта, который усилит экологическую ответственность недропользователей. Это произошло через несколько дней после крупного ЧП.

Из-за разгерметизации нефтепровода «Лукойл-Коми» в почву и реку Колву вылилось 90 тонн нефтесодержащей жидкости. В трёх районах региона ввели режим ЧС.

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