Сыктывкар, 19 мая 2021, 18:46 — REGNUM Власти Коми решили разработать законопроект, усиливающий экологическую ответственность недропользователей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсовета республики.
Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в республике Коми из-за разгерметизации нефтепровода, который эксплуатирует «ЛУКОЙЛ-Коми» в почву и реку Колву вылилось 90 тонн нефтесодержащей жидкости. На территории трех районов Коми был введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело.