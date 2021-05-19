Сыктывкар, , 18:46 — REGNUM Власти Коми решили разработать законопроект, усиливающий экологическую ответственность недропользователей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсовета республики.

«К сожалению, нефтеразливы стали системным явлением. Они вызывают большой общественный резонанс и совершенно справедливое негодование, граждане республики этот вопрос активно поднимают. Мы, как депутаты, не можем остаться в стороне и подходим к этой проблеме со всей серьезностью. В этой связи необходимо рассмотреть возможность усиления санкций за несвоевременное информирование о чрезвычайной ситуации», — отметил вице-спикер Сергей Артеев.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в республике Коми из-за разгерметизации нефтепровода, который эксплуатирует «ЛУКОЙЛ-Коми» в почву и реку Колву вылилось 90 тонн нефтесодержащей жидкости. На территории трех районов Коми был введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело.