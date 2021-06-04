Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет закончено в 2021 году. Такое мнение 4 июня высказал журналистам глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зееле в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«В этом году», — заявил он в ответ на вопрос о том, когда строительство данного газопровода будет закончено.

Также Зееле уточнил, что данный проект, по его словам, имеет большое экологическое значение для Европы.

«Газ — очень хорошее решение для снижения выбросов СО2 в краткосрочной перспективе. Я знаю, что часто говорят, что ископаемое топливо должно быть запрещено, потому что оно становится источником выбросов СО2. Но я бы настойчиво рекомендовал Европе заместить уголь газом», — добавил глава OMV.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник, заявил, что Украина требует включения её в процесс переговоров по международному газопроводу «Северный поток — 2».