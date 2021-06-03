Берлин, , 19:37 — REGNUM Украина требует включения её в процесс переговоров по международному газопроводу «Северный поток — 2». Об этом написал посол Украины в Германии Андрей Мельник 3 июня на своей странице в социальной сети Twitter.

По его словам, «Северный поток — 2» — это «удар в самое сердце Украины», газопровод якобы угрожает безопасности страны.

«Именно поэтому Украина требует участия в немецко-американских переговорах по этому крайне опасному проекту. Мы должны сидеть за одним столом и иметь право голоса», — утверждает Мельник.

Дипломат добавил, что украинская сторона направила соответствующее предложение правительству Германии ещё 1 июня.

«Было бы абсолютной катастрофой, прежде всего для взаимного доверия, если этот гешефт будет достигнут между Берлином и Вашингтоном — за счёт Украины», — подытожил он.

Отметим, ранее в немецких СМИ появилась информация о том, что на текущей неделе в США отправится группа высокопоставленных чиновников ФРГ для обсуждения проекта газопровода «Северный поток — 2».

Напомним, ранее Мельник раскритиковал Германию из-за нежелания продавать Украине оружие. По его словам, ФРГ пытается представить себя в роли «морального апостола».

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