Берлин, 3 июня 2021, 19:37 — REGNUM Украина требует включения её в процесс переговоров по международному газопроводу «Северный поток — 2». Об этом написал посол Украины в Германии Андрей Мельник 3 июня на своей странице в социальной сети Twitter.
По его словам, «Северный поток — 2» — это «удар в самое сердце Украины», газопровод якобы угрожает безопасности страны.
Дипломат добавил, что украинская сторона направила соответствующее предложение правительству Германии ещё 1 июня.
Отметим, ранее в немецких СМИ появилась информация о том, что на текущей неделе в США отправится группа высокопоставленных чиновников ФРГ для обсуждения проекта газопровода «Северный поток — 2».
Напомним, ранее Мельник раскритиковал Германию из-за нежелания продавать Украине оружие. По его словам, ФРГ пытается представить себя в роли «морального апостола».
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