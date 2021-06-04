Санкт-Петербург, , 09:59 — REGNUM В России в настоящее время более 80% бедных составляют семьи с детьми. Об этом 4 июня на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«На сегодняшний день из числа бедных 82% — это семьи с детьми», — уточнил глава федерального ведомства.

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«К сожалению, это так», — добавил Котяков.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, число малоимущих граждан за 2020 год сократилось в России до 17,8 млн человек, это 12,1% от всего населения страны.

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При этом, как заявил российский предприниматель Олег Дерипаска, в России на сегодняшний день количество граждан, доход которых ниже прожиточного минимума, составляет почти 80 млн человек. Это как минимум в 4,5 раза больше, чем об этом заявляет Росстат. Бизнесмен посетовал, что такие «успехи» происходят в основном только на бумаге.

Добавим, что к 2030 году уровень бедности в России должен быть сокращён с нынешних 13,5% до 6,5%. Президент РФ Владимир Путин назвал эту цель амбициозной, но реальной.

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