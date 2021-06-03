Москва, , 09:15 — REGNUM Более высокие налоги для того, чтобы государство в большей степени поддерживало бедных, готовы платить свыше половины жителей России. Это 3 июня следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые приводит РБК.

Уточняется, что 54% из числа респондентов выбрали такой вариант ответа, причем под поддержкой бедных подразумевается предоставление большего числа бесплатных услуг, включая здравоохранение, образование и безопасность.

Вместе с тем, 28% из числа участвовавших в опросе высказались в пользу варианта с низкими налогами, так как считают, что в этом случае человек сможет наилучшим образом распорядиться своими деньгами.

В то же время, подавляющее большинство опрошенных (83%) высказались в пользу прогрессивной шкалы налогообложения, когда более богатые жители страны платят более высокие налоги. И только 13% выбрали вариант ответа с одинаковой ставкой налогообложения вне зависимости от дохода.

Кроме того, 45% респондентов готовы выплачивать больше налогов в случае, если при этом будет более широкой доступность и более высокое качество государственных услуг и еще 33% — хотят платить меньше налогов, понимая, что при этом госуслуги могут быть более низкого качества и менее доступными.

Также большинство опрошенных (81%) считают, что налоги необходимо платить государству в полном объеме и только 15% хотели бы их избежать или платить частично.

Отмечается, что данный опрос проводился путем телефонного интервью 2 марта, и в нем принимали участие 1,6 тыс. жителей РФ.