Москва, , 09:59 — REGNUM Московский банк «Резервные финансы и инвестиции» (РФИ-банк) больше не сможет осуществлять банковские операции. Банк России 4 июня отозвал у кредитной организации, которая занимала 328-е место в банковской системе Российской Федерации, лицензию. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Как пояснили в ЦБ РФ, Банк России принял такое решение из-за нарушений со стороны РФИ-банка федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Также отмечается, что в течение последних 12 месяцев регулятор неоднократно применял к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

«Деятельность РФИ БАНКа характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчётов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами», — говорится в сообщении ЦБ РФ.

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Банк России также аннулировал лицензию на осуществление РФИ-банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Теперь до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора в РФИ-банке будет действовать временная администрация Банка России.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая Центральный банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций сразу у трёх кредитных организаций — у АО «Заубер Банк» (г. Санкт-Петербург), АКБ «ИРС» (г. Москва) и АО «Расчётная небанковская кредитная организация «Нарат» (г. Казань). Так, в частности «Заубер Банк» проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физлицам.