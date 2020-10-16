Москва, , 17:53 — REGNUM Инициатива Ассоциации банков России по предоставлению процессинговым компаниям права самостоятельно отключать от обслуживания кредитные учреждения и их клиентов за сомнительные транзакции, назрела давно и становится крайне актуальной сейчас, когда рынок платежных услуг нуждается в дополнительным контроле и незамедлительном реагировании на участившиеся попытки нарушать законодательство, уверен председатель правления РФИ банка Юрий Косынкин.

Как сегодня стало известно, банковское сообщество выступило с инициативой разрешить процессинговым центрам прекращать обслуживание сомнительных предприятий.

По оценке РФИ-банка, такие условия необходимо согласовать с Банком России и вносить ключевым пунктом в договоры между банками и процессинговыми центрами для того, что ускорить и сделать неотвратимой блокировку мошеннических действий и различные виды незаконных переводов денежных средств, включая и связанные с деятельностью интернет — казино.

ЦБ России принципиально поддерживает предложения ассоциации неофициально сообщили в регуляторе.

Как напомнил представитель РФИ-банка, проблема, решить которую намерена банковская ассоциация, возникла во многом из-за санкционных действий США, когда процессинговый центр отключил от обслуживания российско — венесуэльский «Еврофинанс Моснарбанк». В ответ в прошлом году в федеральный закон «О Национальной платежной системе» были внесены поправки, запрещающие процессинговым структурам в одностороннем порядке применять технические рестрикции в отношении как банков, так и их клиентов. «Однако оказалось, что такие поправки хоть и защищают добропорядочные кредитные учреждения от санкционных манипуляций внешних партнеров, создают лазейку для тех, кто зарабатывает на различных махинациях. Поэтому и возникла необходимость поставить заслон таким неконтролируемым процессам, чтобы выдавить из этой сферы криминал», — резюмировал Юрий Косынкин.

По его словам, РФИ-банк поддерживает инициативу Ассоциации банков России и готов активно участвовать в ее продвижении с тем, чтобы на рынке процессинга не осталось места мошенникам и злоумышленникам.