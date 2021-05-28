Москва, , 09:57 — REGNUM Центральный банк России с 28 мая отозвал лицензии на осуществление банковских операций у АО «Заубер Банк» (г. Санкт-Петербург), АКБ «ИРС» (г. Москва) и АО «Расчётная небанковская кредитная организация «Нарат» (г. Казань), сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с тем, что «Заубер Банк» проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физлицам. По величине активов банк занимал 227-е место в банковской системе РФ.

В банке «ИРС» значительную долю кредитного портфеля составляли проблемные ссуды (317-е место в банковской системе РФ). А кредитная организация «Нарат» занималась проведением непрозрачных операций в онлайн-казино (388-е место).

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ «Профессиональный инвестиционный банк» (г. Пермь).

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